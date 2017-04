Клетки печени из индуцированных стволовых клеток без онкогена

В предыдущих исследованиях было показано, что полученные при переносе 4 репрограммирующих факторов транскрипции (Oct-4/Sox2/Klf-4/c-Myc) индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК) могут быть дифференцированы в гепатоциты. Однако известно, что c-Myc является онкогеном, и его использование несет определенные опасности.Тайваньские ученые из National Yang-Ming University и Taipei Veterans General Hospital в своем исследовании выясняли, будет ли влиять отсутствие этого онкогена в ИПСК на дифференцировку гепатоцитов и уменьшит ли использование таких клеток опасность формирования опухолей после трансплантации in vivo.Ученые показали, что полученные без использования c-Myc ИПСК способны дифференцироваться в нормально функционирующие гепатоциты. После трансплантации мышам, у которых повреждение печени было вызвано при помощи тиоацетамида, эти клетки мигрировали к месту повреждения. При внутривенном введении как ИПСК, так и полученные из них гепатоциты уменьшали объем некротизированной ткани, улучшали функцию печени и предотвращали развитие у мышей фатальной острой печеночной недостаточности. В качестве контроля использовали мышиные эмбриональные фибробласты – введение этих клеток не давало описанных выше терапевтических эффектов.Исследования методом количественной РТ-ПЦР и другими молекулярными методами показали значительно более высокую экспрессию антиоксидантных генов в ИПСК и полученных из них гепатоцитах по сравнению с эмбриональными фибробластами. Исследования in vivo и in vitro подтвердили, что ИПСК и их производные подавляют выделение агрессивных форм кислорода и активируют антиоксидантные ферменты в поврежденных клетках печени.Через 6 месяцев после трансплантации клеток мышей исследовании на присутствие вызванных лечением опухолей. Никаких новообразований у животных не было обнаружено.Таким образом, взрослые соматические клетки, репрограммированные в ИПСК без использования c-Myc, могут предотвратить повреждения тканей, вызванные оксидативным стрессом.По мнению доктора П.И. Катуняна, главного врача московского Центра медико-биологических технологий, репрограммированные таким методом клетки дают более безопасный альтернативный источник получения гепатоцитов для клеточной терапии печеночной недостаточности.