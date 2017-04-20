Смертность от рака кишечника в Австрии снизилась за 10 лет на 30%

Новые подходы к диагностике позволяют уменьшить заболеваемость и смертность.В рамках совместного проекта Медицинского университета Вены, Австрийского общества гастроэнтерологии и гепатологии и других организаций, связанных с лечением раковых заболеваний, были проанализированы результаты применения современных методов диагностики рака кишечника. За период между 2007 и 2014 гг. были исследованы данные более 159 тыс. колоноскопий.Хотя выявление случаев предраковых стадий стало более частым, число прогрессирующих стадий значительно сократилось. Эксперты утверждают, что при раннем выявлении и удалении патологических полипов шансы излечения достигают 100%.В Австрии ежегодно заболевают раком кишечника 4,7 тыс. человек – на 500 случаев меньше, чем 10 лет назад. Смертность от болезни за это время снизилась на 30%.+