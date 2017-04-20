Кока-кола может негативно повлиять на сердечный ритм и состояние мышц
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Ученые провели исследование, в котором изучили влияние кока-колы на организм человека. Оказалось, что помимо увеличенного риска возникновения повышенного давления, также повышается риск развития гипокалиемии. Однако, если отказаться от напитка и провести заместительную терапию препаратами калия, эти расстройства быстро проходят, утверждают специалисты.
Кока-кола - это напиток, который содержит воду, сахар, кофеин и соду. В больших количествах это - вредный коктейль: в ней много калорий, раздражающего нервную систему кофеина, ионов натрия (в соде), которые задерживают жидкость в организме.
Эксперты считают, что не надо пить кока-колу в больших количествах, а если привыкли к ней, то употреблять ее крайне редко.
Gnezdo
СМИ2
LentaInform
Listis
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