Кока-кола может негативно повлиять на сердечный ритм и состояние мышц

Если употреблять кока-колу в количестве более двух литров ежедневно, то вызываемая ею гипокалиемия - низкое содержание в организме ионов калия, негативно сказывается на сердечном ритме и может вызвать нарушения мышечного тонуса, слабость и даже параличи, считают исследователи.Ученые провели исследование, в котором изучили влияние кока-колы на организм человека. Оказалось, что помимо увеличенного риска возникновения повышенного давления, также повышается риск развития гипокалиемии. Однако, если отказаться от напитка и провести заместительную терапию препаратами калия, эти расстройства быстро проходят, утверждают специалисты.Кока-кола - это напиток, который содержит воду, сахар, кофеин и соду. В больших количествах это - вредный коктейль: в ней много калорий, раздражающего нервную систему кофеина, ионов натрия (в соде), которые задерживают жидкость в организме.Эксперты считают, что не надо пить кока-колу в больших количествах, а если привыкли к ней, то употреблять ее крайне редко.