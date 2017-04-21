В грибах обнаружили мощное антираковое вещество

Журнал Nature Microbiology рассказал о находке шведских ученых из Технологического университета Чалмерса, изучавших возможность использования ресурсов природы в деле лечения опасных заболеваний. Эти исследователи обнаружили в грибах мощнейший целительный потенциал.Ученые, представляющие кафедру биологии и биологической инженерии, выяснили, что грибы способны производить вещества, способных стать лекарством от рака, а также ключом к решению глобальной медицинской проблемы — устойчивости к антибиотикам.«Мы обнаружили, что грибы обладают огромным, ранее неиспользованным потенциалом для производства новых антибиотиков и других биоактивных соединений, таких как противораковые лекарства», — сказал по этому поводу соавтор проекта Йенс Кристиан Нильсен.Учеными были изучены геномы 24 видов грибов. В результате они убедились в том, что гены грибов побуждают к производству биоактивных химических веществ, которые могут использоваться в качестве лекарственных препаратов.При этом, как отмечают авторы исследования, грибы особенно интересны способностью к выработке соединений антимикробного свойства. Вещества, входящие в состав грибов, — это антибиотики будущего, считают они.Ранее ученые высказывались о том, что употребление грибов играет роль профилактики старческого слабоумия.