Подложка для регенерации нервной ткани
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Французские ученые из Cell Therapy Research Institute разработали биоактивную подложку, обладающую нейрогенными свойствами. Подложку получают методом криогеляции из декстрана или желатина, связанных с ламинином – основным компонентом внеклеточного матрикса головного мозга.
Ученые показали, что такая подложка in vitro способствует дифференцировке полученных из человеческой пуповинной крови стволовых клеток в искусственную нервную ткань. В серии экспериментов было установлено, что оптимальный размер пор в подложке для создания нервной ткани составляет 80-100 микрон. Подложка, засеянная недифференцированными и некоммитированными к нейральной дифференцировке стволовыми клетками, создает «нишеподобные» структуры, оптимальные для адгезии и пролиферации клеток. Впоследствии клетки дифференцируются и созревают, формируя трехмерную нервную сеть, состоящую из нейронов(MAP2+) и глиальных(S100beta+) клеток.
В экспериментах на крысах было показано, что криогелевая подложка может быть трансплантирована в ткань головного мозга. Подложка не вызывает воспалительных реакций, опосредованных микроглиальными клетками (ED1-, Ox43-, Iba1-) и предотвращает формирование глиальных рубцов (GFAP-). Напротив, обогащенная ламинином подложка привлекает инфильтрующиеся нейробласты (NF200+, Nestin+) реципиента, что говорит о ее нейрорегенеративных свойствах.
По мнению доктора П.И. Катуняна, главного врача московского Центра медико-биологических технологий, предложенная учеными биоактивная подложка может найти клиническое применение для стимуляции регенерации тканей центральной нервной системы.
Listis
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LentaInform
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