Подложка для регенерации нервной ткани

В настоящее время не существует эффективных методов, позволяющих восстановить утраченные нейроны головного мозга, хотя быстрый прогресс в изучении биологии стволовых клеток и создании биоматериалов дает новые средства для стимуляции регенерации центральной нервной системы.Французские ученые из Cell Therapy Research Institute разработали биоактивную подложку, обладающую нейрогенными свойствами. Подложку получают методом криогеляции из декстрана или желатина, связанных с ламинином – основным компонентом внеклеточного матрикса головного мозга.Ученые показали, что такая подложка in vitro способствует дифференцировке полученных из человеческой пуповинной крови стволовых клеток в искусственную нервную ткань. В серии экспериментов было установлено, что оптимальный размер пор в подложке для создания нервной ткани составляет 80-100 микрон. Подложка, засеянная недифференцированными и некоммитированными к нейральной дифференцировке стволовыми клетками, создает «нишеподобные» структуры, оптимальные для адгезии и пролиферации клеток. Впоследствии клетки дифференцируются и созревают, формируя трехмерную нервную сеть, состоящую из нейронов(MAP2+) и глиальных(S100beta+) клеток.В экспериментах на крысах было показано, что криогелевая подложка может быть трансплантирована в ткань головного мозга. Подложка не вызывает воспалительных реакций, опосредованных микроглиальными клетками (ED1-, Ox43-, Iba1-) и предотвращает формирование глиальных рубцов (GFAP-). Напротив, обогащенная ламинином подложка привлекает инфильтрующиеся нейробласты (NF200+, Nestin+) реципиента, что говорит о ее нейрорегенеративных свойствах.По мнению доктора П.И. Катуняна, главного врача московского Центра медико-биологических технологий, предложенная учеными биоактивная подложка может найти клиническое применение для стимуляции регенерации тканей центральной нервной системы.