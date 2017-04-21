Ученые готовятся запустить в кровеносную систему нанороботов

Микроскопические медицинские роботы являют собой новый многообещающий тип терапевтической технологии. Как предполагается, микророботы размером менее 1 мм когда-нибудь смогут путешествовать по всему человеческому организму по венам и артериям, доставляя лекарства или разрушая клетки опухоли, тромбы и инфекции, к которым иначе никак не подступиться.Одна из проблем, стоящих на пути запуска микророботов — отсутствие системы, которая могла бы точно провести их по кровеносной системе в цели. Ученые из университета Ханьяна в Сеуле и Национального университета Чоннам в Кванджу описали в ходе 56-й ежегодной конференции магнетизма и магнитных материалов новую навигационную систему, которая использует внешнее магнитное поле для производства двух движений винтового или штопорообразного, для движения бота назад и вперед и для разрушения тромбов, и поступательного, для движения из стороны в сторону, что позволит боту сворачивать на артериальной развилке.В ходе лабораторных тестов ученые использовали систему, чтобы управлять ботом внутри искусственного кровеносного сосуда. В дальнейшем применение системы можно будет расширить, в том числе на центральную нервную систему, мочеполовую систему, на глаза и внутренние органы.