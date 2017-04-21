Ученые готовятся запустить в кровеносную систему нанороботов
http://www.neboley.com.ua - Добавил milestogo в категорию Кардиология
Одна из проблем, стоящих на пути запуска микророботов — отсутствие системы, которая могла бы точно провести их по кровеносной системе в цели. Ученые из университета Ханьяна в Сеуле и Национального университета Чоннам в Кванджу описали в ходе 56-й ежегодной конференции магнетизма и магнитных материалов новую навигационную систему, которая использует внешнее магнитное поле для производства двух движений винтового или штопорообразного, для движения бота назад и вперед и для разрушения тромбов, и поступательного, для движения из стороны в сторону, что позволит боту сворачивать на артериальной развилке.
В ходе лабораторных тестов ученые использовали систему, чтобы управлять ботом внутри искусственного кровеносного сосуда. В дальнейшем применение системы можно будет расширить, в том числе на центральную нервную систему, мочеполовую систему, на глаза и внутренние органы.
Gnezdo
LentaInform
Listis
СМИ2
Добавить комментарий