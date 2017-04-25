Американские ученые пришли к выводу, что начало половой жизни в подростковом возрасте может привести к недоразвитию мужских половых органов."Опыт секса в это время – в ранний период жизни – не проходит бесследно", - заявил на ежегодном слете Общества нейроисследований в Вашингтоне один из авторов работы Джон Моррис (John Morris).Исследование сотрудников Государственного университета Огайо было проведено на хомяках. Эти животные были выбраны, поскольку в отношении интересующего ученых вопроса их физиология очень близка к человеческой. Животные были разделены на две группы: одна начала половую жизнь в возрасте 40 дней (это соответствует подростковому периоду у человека), а другая – в 80 дней, когда организм полностью сформирован.Выяснилось, что, став взрослыми, хомяки из первой группы отличались от сверстников из второй группы сниженной массой тела и меньшими размерами половых органов. Кроме того, у них был повышен риск депрессии и аутоиммунных заболеваний. На клеточном уровне наблюдалась повышенная выработка медиатора воспаления интерлейкина-1 и уменьшенное число нейронов, несущих сигналы от тела к мозгу.Как пояснил Моррис, вполне вероятно, что последствия раннего начала половой жизни скажутся и на репродуктивных способностях.