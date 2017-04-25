Профилактика атеросклероза: 9 основных шагов

Атеросклероз, как ржавчина, поражает сосуды, затрудняя кровоток, доставку кислорода и питательных веществ к органам.Последствия атеросклероза могут быть очень серьезными: при поражении кровеносных сосудов в первую очередь страдают сердце и мозг, а в тяжелых случаях это может закончиться инфарктом и инсультом. Атеросклероз может стать причиной заболеваний почек, кишечника, половых органов, возникновения тяжелых трофических язв.Атеросклероз очень сильно связан со стрессами в нашей жизни, так как стресс провоцирует поступление в кровяное русло холестерина из печени, а постоянно растущий уровень холестерина в крови связан с возрастающим риском атеросклероза (уплотнением артерий), главным отрицательным фактором при сердечных приступах.Если хотите избежать развития атеросклероза и его тяжелых осложнений (инфаркт, инсульт), в первую очередь необходимо отказаться от курения, злоупотребления спиртными напитками, ограничить употребление животных жиров, больше двигаться и меньше нервничать, то есть вести здоровый образ жизни.Профилактика атеросклерозаПитайтесь рационально. Репчатый лук, чеснок, помидоры, яблоки, овсяная крупа и жирная рыба снижают риск развития болезней сердца. Это мощные антиоксиданты, разжижающие кровь.Сократите потребление соли и животной пищи, увеличив потребление рыбы, овощей, фруктов.Ешьте больше продуктов, содержащих грубую клетчатку. 100 г овсянки в день поомгут получить10 г растворимой клетчатки - количество, достаточное, чтобы понизить уровень холестерина.Употребляйте согревающие пряности, такие как имбирь, корица, гвоздика и стручковый перец, в качестве приправ или в виде чая. Они делают артерии здоровее, так как стимулируют кровообращение и расширяют кровеносные сосуды, снабжающие кислородом конечности.Контролируйте свой вес.Избегайте переохлаждения (у замершего человека кровь становится гуще и склонна образовывать тромбы).Не курите.Избегайте малоподвижного образа жизни, так как физическая активность увеличивает уровень холестерина защитных ЛВП (липопротеины высокой плотности0 по отношению к ЛНП (липопротеинов низкой плотности), укрепляет сердце и способствует снижению веса.Снимайте эмоциональное напряжение физическими нагрузками.