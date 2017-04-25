Давление может приводить к раку яичников

Исследователи сообщили, что высокое кровяное давление может быть опаснее для здоровья людей, чем предполагалось ранее.Было доказано, что гипертония может способствовать появлению рака яичников у женщин. Медики провели ряд экспериментов, которые позволили это доказать: оказалось, что у тех женщин, у которых была гипертония, намного чаще наблюдался также рак яичников.Таким образом, ученым удалось обнаружить связь между высоким кровяным давлением и раком яичников, передает Cancer Causes & Control.Еще одно заболевание, которое также часто сопровождает эти два, — диабет. Довольно часто диабет становится причиной смерти женщин с раком яичников.Во время исследования ученые проанализировали несколько сотен женщин с разными заболеваниями и пришли к выводу, что существует взаимосвязь между болезнями: у женщин с раком яичников достаточно часто был диабет, а еще раньше появилась гипертония. Как эти заболевания связаны, не уточняется, медики намерены провести исследования, которые позволят понять принцип этой неожиданной взаимосвязи. Однако уже специалисты выявили связь между высоким кровяным давлением и риском смерти.Пока обнаружена только причинно-следственная связь, но какие такие процессы в организме запускает гипертония, не сообщается. Отмечается, что по данному вопросу требуются особые дополнительные исследования, которые позволят больше понять об этом заболевании и о том, как на рак яичников может влиять повышенное давление. Медики говорят, что нужны дополнительные исследования в этой области для поиска решения данной проблемы.