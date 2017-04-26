Здоровое сердце: сыр масла не лучше

Чтобы снизить уровень холестерина в крови, врачи и диетологи долгое время рекомендовали избегать употребления в пищу животных жиров, однако в недавнем исследовании датские учёные показали, что сыр может быть не так уж вреден, и его нельзя ставить в ту же категорию, что сливочное масло.По данным исследования, результаты которого опубликованы в "Американском журнале лечебного питания" (American Journal of Clinical Nutrition), у людей, которые ежедневно ели сыр в течение периодов по 6 недель, показатели холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), или "плохого" холестерина, были ниже, чем когда они употребляли такое же количество сливочного масла. Кроме того, на фоне "сыроедения" у тех же испытуемых уровень холестерина ЛПНП не повышался по сравнению с данными, полученными при обычном питании.По словам д-ра Elizabeth Jackson, адъюнкт-профессора медицины из Мичиганского университета, исследование было проведено по всем правилам, но, по сути, не меняет текущих рекомендаций кардиологов в отношении питания. "Полезене всего есть зерновые продукты и овощи, а жиры ограничить в любом виде", - говорит она.В ходе исследования учёные выясняли, как влияет употребление сыра и сливочного масла на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, а именно на уровни "плохого", "хорошего" и общего холестерина.Участниками исследования стали 50 человек, набранных по объявлениям в местных газетах. К их обычному рациону добавили определённое количество сыра или сливочного масла. Оба продукта были получены из коровьего молока и составляли 13% от ежедневной калорийности рациона участников за счёт жиров.Испытуемые употребляли сыр и масло в течение периодов по 6 недель с перерывами в 2 недели, во время которых возвращались к своему обычному питанию. На следующий 6-недельный период участники менялись местами: те, кто ели сыр, начинали есть масло, и наоборот.Несмотря на более интенсивное употребление жиров по сравнению с обычным питанием, у участников не повысился уровень холестерина ЛПНП и общего холестерина. Однако при употреблении масла уровень холестерина ЛПНП у них был в среднем на 7% выше, чем при употреблении сыра. Уровень холестерина липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), или "хорошего" холестерина, при употреблении сыра был чуть ниже, чем при употреблении масла, но не достигал тех значений, которые отмечались у испытуемых в норме.Авторы исследования предложили несколько объяснений тому, что сыр "вёл себя" иначе, чем масло. В частности, сыр содержит больше кальция, который, как показано ранее, способствует выведению жиров через ЖКТ. И действительно, во время "сырного периода" в кале участников несколько повышалось содержание жиров, но данные были статистически незначимыми.Ещё одно возможное объяснение состоит в том, что сыр содержит много белков и переваривается иначе, чем масло. Как отметила д-р Jackson, не участвовавшая в исследовании, полученные результаты не означают, что всем нужно срочно набрасываться на сыр - "намного лучше во всём придерживаться умеренности".