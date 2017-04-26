Ученые нашли ген, ответственный за рак легких у некурящих

Американские ученые нашли ген, отвечающий за возникновение рака легких у людей, которые никогда не курили.Курение в 90% случаев является причиной возникновения рака легких. Однако четвертая часть от общего количества случаев заболевания приходится все же на людей, которые никогда не курили. Американским ученым удалось обнаружить ген GPC5, который, возможно, является причиной возникновения заболевания у некурящих. Также можно будет определять людей, находящихся в группе риска, считают специалисты.В исследовании ученые изучили ДНК 754 человек, которые выкурили за всю жизнь не более 100 сигарет, чтобы определить генетические различия с курильщиками. Оказалось, что тяжелое заболевание легких, скорее всего, возникало из-за определенного гена. Специалисты учли семейную историю заболевания всех участников эксперимента.Эксперты считают, что результаты исследования нуждаются в дальнейшем изучении и новых подтверждениях взаимосвязи гена и возникновения рака легких у людей, не имеющих вредной привычки, чтобы разработать новые виды лекарств и методы терапии болезни.