Роспотребнадзор сообщил об эпидемии кори в Европе
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По данным специалистов, за последние 4 месяца в Европе корью заболели больше 4000 человек. В частности, с заболеванием столкнулись жители Австрии, Румынии, Болгарии, Бельгии, Чехии, Венгрии, Франции, Германии, Швеции, Италии, Португалии, Исландии, Испании, Швейцарии, в том числе медработники. Несколько человек скончались.
В настоящее время проводится массовая вакцинация, лабораторные исследования, санитарно-просветительская работа. Сотрудники Роспотребнадзора говорят, что распространению заболевания поспособствовали низкий уровень иммунизации населения и отсутствие необходимых мероприятий в очагах болезни.
Gnezdo
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