Кофе по-итальянски спасет от рака простаты
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Исследование показало: у мужчин, выпивавших в день три чашки кофе, приготовленного по-итальянски, или больше, риск рака предстательной железы оказался снижен на 53%. Доказательства противоопухолевого действия итальянского кофе были получены и в ходе лабораторных экспериментов. Специалисты считают, что дело в кофеине.
Кстати, профессор Масато Тсутцуи из Университета Рьюки считает: крепкий кофе должны пить все, кто хочет иметь здоровые и эластичные сосуды. По словам специалиста, кофе благоприятно воздействует на сердечно-сосудистую систему организма, в частности, на небольшие кровеносные сосуды.
Gnezdo
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