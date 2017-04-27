Кофе по-итальянски спасет от рака простаты

Специалисты из Италии проанализировали данные примерно 7000 представителей сильного пола. Участники проживали в итальянском регионе Молизе. За добровольцами следили в среднем 4 года. Ученые оценивали уровень потребления кофе. Также специалисты фиксировали случаи рака простаты.Исследование показало: у мужчин, выпивавших в день три чашки кофе, приготовленного по-итальянски, или больше, риск рака предстательной железы оказался снижен на 53%. Доказательства противоопухолевого действия итальянского кофе были получены и в ходе лабораторных экспериментов. Специалисты считают, что дело в кофеине.Кстати, профессор Масато Тсутцуи из Университета Рьюки считает: крепкий кофе должны пить все, кто хочет иметь здоровые и эластичные сосуды. По словам специалиста, кофе благоприятно воздействует на сердечно-сосудистую систему организма, в частности, на небольшие кровеносные сосуды.