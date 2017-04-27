Искусственный орган поможет вылечить рак

Многие искусственные органы разрабатываются как альтернатива донорским и являются лишь временным решением, требующими от реципиентов пожизненного приема «тяжелых» лекарств.Теперь ученые добавили в список частей тела, которые можно искусственно имитировать, тимус. Предполагается, что искусственный органоидный тимус может сократить время и стоимость иммунотерапии и сделать ее более приемлемым вариантом для онкопациентов с низким числом лейкоцитов.Тимус - это железа, участвующая в работе иммунной системы: в ней созревают Т-клетки, тип лейкоцитов, который помогает избавиться от вирусов, бактериальных инфекций и злокачественных клеток. По мере их старения человека или в случае болезни функция тимуса снижается, иногда – вплоть до дефицита Т-клеток. В то же время для лечения определенных типов рака используются иммунотерапевтические процедуры, которые включают удаление Т-клеток у пациента, их «улучшение» и переливание обратно. Успех иммунотерапии зависит от того, достаточно ли у пациента Т-клеток, а у многих это проблема. К тому же такая терапия занимает слишком много времени.Чтобы создать более стабильное и эффективное решение этой серьезной медицинской проблемы, эксперты из Калифорнийского университета создали искусственный органоидный тимус, синтезирующий Т-клетки из стволовых клеток крови. Это уже сам по себе невероятный подвиг в медицинской науке, но способен ли этот псевдо-тимус синтезировать специализированные Т-клетки, у которых есть противораковые рецепторы? Как оказалось, да. Причем разработчики заставили орган производить только «раковые» Т-клетки, то есть нацеленные исключительно на опухоль и не вызывающие аутоиммунных проблем. Исследователи сейчас проверяют этот же метод с плюрипотентными стволовыми клетками, чтобы обеспечить стабильность «киллеров», а также призывают других ученых воспроизвести эту работу.