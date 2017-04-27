В Адыгее врачи расспросили журналистов о вакцинации
Таким образом, специалисты получили возможность «поменяться ролями» с журналистами, задать им интересующие их вопросы и донести до целевой аудитории необходимую информацию по вакцинопрофилактике. Журналисты фактически представили население республики, а специалистам было интересно получить «обратную связь».
Специалистов интересовали вопросы: «Как привиты дети у участников «президиума»?», «Какие беседы с детьми проводятся дома о вакцинации?», «Верят ли журналисты мифам об иммунизации?». Получилась активная и неформальная беседа. Участники «пресс-конференции наоборот» запланировали проведение еще одной встречи, посвященной вакцинопрофилактике, с привлечением представителей общественных организаций.
Благодаря иммунизации, в Адыгее не регистрируется корь, краснуха, дифтерия, столбняк, сибирская язва. Случаи выявления заболеваемости коклюшем и паротитом были лишь единичные. Республика имеет сертификат территории, освобожденной от полиомиелитной инфекции.
LentaInform
СМИ2
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