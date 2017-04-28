Субпродукты улучшают мозговую деятельность

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Употребление блюд из субпродуктов помогает человеку повысить способности к концентрации внимания и сосредоточенности, считают медики. По их словам, такие продукты особенно важно включать в рацион тем, кто страдает от стрессов и недосыпа.

Все люди время от времени испытывают усталость и снижение работоспособности – в такой период принципиальное значение для организма приобретает питание. По словам специалистов, недосып и стрессы приводят к существенному снижению работоспособности, к невозможности сконцентрироваться, поэтому крайне важно, чтобы организм получал необходимые ему микроэлементы.

«Следует отказаться то жареной и жирной пищи, полуфабрикатов и фастфуда. При этом в ежедневном меню должны присутствовать продукты, стимулирующие циркуляцию крови», - рассказали ученые.

Медики убеждены, что человеку могут помочь сосредоточиться субпродукты. Они отметили, что субпродукты, а помимо них и яичные желтки, являются природными источниками холина.

В налаживании мозговой деятельности холин, представляющий собой жироподобное вещество, поддерживает связь между участками этого важнейшего органа ЦНС, пояснили эксперты.
СМИ2
Gnezdo
Listis
LentaInform

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