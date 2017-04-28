Загрязнение воздуха повышает риск развития рака груди

Сотрудники Университета Флориды проанализировали данные примерно 280000 женщин в возрасте 40 лет и старше. Исследователи выяснили, что у участниц, которые жили в районах с высоким уровнем загрязнения воздуха мелкодисперсными частицами, ткань молочной железы чаще оказывалась уплотненной. То есть, у них был повышен риск рака груди.Женщины с уплотненной тканью молочной железы на 20% чаще подвергались воздействию загрязняющих частиц. При каждом однократном увеличении уровня твердых частиц в воздухе риск уплотнения ткани молочной железы возрастал на 4%. Еще исследование показало: у женщин, живших в районах с высокой концентрацией озона в воздухе, плотность ткани молочной железы была ниже.Специалисты учли факторы, которые могли повлиять на результаты, такие как возраст и Индекс массы тела (ИМТ). Ученые пока не уверены в существовании причинно-следственной связи. Они подчеркивают: необходимы дальнейшие исследования.