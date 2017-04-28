Ученые разработали методику, удлинняющую действие обезболивающих препаратов

Исследователи разработали систему металл-органических каркасов, которые состоят из ионов металлов, связанных с органическими молекулами, доставляющими препарат в кровь.Исследователи Северо-Западного университета разработали новый способ продления действия обезболивающих препаратов. Он основан на изменении состава наполнителя таблетки, доставляющего лекарственный препарат в кровь, который значительно увеличивает срок выведения действующего вещества из организма.Обычные лекарства, купирующие боль, работают, как правило, не более четырех-шести часов, поэтому принимать их приходится несколько раз в день. Задачей исследователей стал поиск способа уменьшить время всасывания препарата и увеличить срок выведения его из организма. В результате экспериментов ученые разработали систему металл-органических каркасов (МОК), которые состоят из ионов металлов, связанных с органическими молекулами, доставляющими препарат в кровь. Такие каркасы отлично подходят для связывания активных ингредиентов обезболивающих препаратов, они растворимы в воде, а значит, полностью освобождают действующий реагент после его доставки к месту назначения.В ходе исследований ученые загрузили терапевтически значимые концентрации обезболивающего лекарства в биосовместимые каркасы из циклодекстрина, соединенного с катионами щелочного металла, после чего ввели препарат мышам. Как показали результаты опытов, лекарство поступило в кровь уже через 10 — 20 минут, а его действие длилось вдвое дольше, чем действие препарата в обычном виде. По мнению исследователей, новая разработка в скором времени заменит знакомую форму таблетки и позволит не только увеличить срок ее действия, но и уменьшить количество химических препаратов, которые человек вынужден потреблять, чтобы успокоить боль. Испытания на людях еще не проводились, но исследователи уверены, что результаты практически не будут отличаться а значит, период выведения препарата из крови человека составит 8-10 часов, что вполне достаточно, чтобы использовать в день всего одну-две таблетки нового образца.