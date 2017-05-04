Депрессия и беспокойство : наиболее распространенные психиатрические расстройства
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Этот обзор призван помочь в выборе наиболее оптимального способа фармакологического лечения депрессии и беспокойства.
В этом исследовании, опубликованном в научном журнале Primary Psychiatry, рассмотрены такие распространенные психические нарушения, как генерализованное тревожное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство, социальное тревожное расстройство, панические атаки.
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