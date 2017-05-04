Депрессия и беспокойство : наиболее распространенные психиатрические расстройства

Профессор Дан Стейн из Университета Стелленбош, Кейптаун, Южная Африка, рассмотрел алгоритмы и принципы фармакотерапии таких состояний.Этот обзор призван помочь в выборе наиболее оптимального способа фармакологического лечения депрессии и беспокойства.В этом исследовании, опубликованном в научном журнале Primary Psychiatry, рассмотрены такие распространенные психические нарушения, как генерализованное тревожное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство, социальное тревожное расстройство, панические атаки.