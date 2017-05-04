Депрессия и беспокойство : наиболее распространенные психиатрические расстройства

http://www.neboley.com.ua - Добавил dogdays в категорию Психиатрия

Профессор Дан Стейн из Университета Стелленбош, Кейптаун, Южная Африка, рассмотрел алгоритмы и принципы фармакотерапии таких состояний.

Этот обзор призван помочь в выборе наиболее оптимального способа фармакологического лечения депрессии и беспокойства.

В этом исследовании, опубликованном в научном журнале Primary Psychiatry, рассмотрены такие распространенные психические нарушения, как генерализованное тревожное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство, социальное тревожное расстройство, панические атаки.
LentaInform
Listis
Gnezdo
СМИ2

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь