Лишний вес повышает вдвое риск смерти от рака простаты

Избыточный вес в два раза увеличивает риск смерти от рака простаты, считают британские исследователи.Исследователи рассмотрели истории болезней 788 пациентов, страдающих местно-распространенной формой рака простаты, стадией, на которой раковая опухоль распространяется за пределы предстательной железы.Оказалось, что на протяжении пяти лет уровень смерти от рака простаты для мужчин с индексом массы тела менее или равным 25 (нормальный ИМТ) составлял 7% по сравнению с 13% для тех, чей индекс превышал 25%. Отметим, только в Британии ежегодно 35 тысячам мужчин ставят диагноз рака простаты, около 10 тысяч умирают от этой болезни.Рак простаты - наиболее распространенное среди мужчин раковое заболевание. Каждый час от этой болезни умирает как минимум один мужчина. Многие живут, не подозревая о наличии у них этого заболевания.Выяснилось, что полные мужчины (ИМТ между 25 и 30) в 1,5 раза чаще умирали от рака простаты, чем мужчины с нормальным весом. Мужчины, страдающие ожирением (ИМТ более 30), в 1,6 раза. Чтобы выяснить ИМТ, необходимо массу тела в килограммах разделить на квадрат роста в метрах.Также, исследователи брали в расчет и другие факторы, влияющие на смертность от рака простаты, такие как доход, социальное положение и общее состояние здоровья. Однако ученым не удалось выяснить, как влияет потеря веса на течение заболевания уже после его диагностики.