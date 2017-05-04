Розмарин позволит безопасно и эффективно улучшить память

Ароматерапия работает - в этом убеждены сотрудники Университета Нортумбрии. Например, было установлено, что запах розмарина способствует укреплению когнитивных способностей человека, и памяти в частности. В подтверждение ученые приводят результаты проведенных экспериментов с добровольцами.Добровольцев попросили выполнить задание, проверяющее качество памяти. При этом сначала люди находились в комнате без запаха, а потом они сидели в помещении, наполненном запахом розмарина. Оказалось, когда люди ощущали во время выполнения задания запах розмарина, они смогли улучшить показатели тестов на память с 5% до 7%.По словам экспертов, запах розмарина укрепляет память и взрослых, и детей. Уровень воздействия на каждого человека отличается. На некоторых людей он вообще не влияет. То есть средство не универсально. Вероятно, запахи воздействуют на электрическую активность в мозге и нейропередатчики, соединения, переносящие информацию от одного нейрона другому, связанные с памятью.