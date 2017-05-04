Курение и употребление фастфуда ускоряют процесс старения мозга подростков

Данные вредные привычки увеличивают возраст мозга на несколько лет. Из-за этого, в свою очередь, страдают память и способность к обучению. К такому выводу пришли сотрудники Университета Турку. В исследовании приняли участие 3596 человек. За добровольцами следили в течение 31 года.Ученые оценивали образ жизни, рацион питания и состояние здоровья участников в детстве, подростковом возрасте и зрелом возрасте. Специалисты обнаружили: неправильное питание в подростковом возрасте наносило непоправимый ущерб мозгу (независимо от состояния здоровья). Из-за высокого уровня холестерина, связанного с употреблением вредной пищи, например, фастфуда, мозг становился старше на 6,6 года.У подростков-курильщиков мозг оказался на 3,4 года старше, чем у их некурящих сверстников. Кроме того, у подростков с гипертонией мозг был на 8,4 года старше, чем у подростков с нормальным кровяным давлением. Все факторы в целом делали мозг старше на 6 лет.