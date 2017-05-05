Уровень гормона лептина может служить маркером болезни Альцгеймера

Высокий уровень гормона, регулирующего аппетит, возможно, снижает риск возникновения слабоумия, считают американские ученые.На протяжении 12 лет специалисты наблюдали за двумя сотнями добровольцев. В результате чего обнаружили, что участники исследования с самым низким уровнем гормона лептина были более склонны к возникновению болезни Альцгеймера, чем те, у кого уровень этого гормона был выше. Специалисты считают, что низкий уровень лептина связан с риском возникновения бляшек в головном мозге, которые фиксируются у пациентов со слабоумием.Эксперименты на мышах показали, что у тучных мышей с диабетом часто возникают долгосрочные проблемы с памятью. Однако те мыши, которые получили дозы лептина, справились намного лучше с тестами на память.Если результаты исследований подтвердятся, то можно будет использовать уровень гормона лептина как биомаркер выявления повышенного риска возникновения слабоумия, а также для создания лекарств на основе гормона для профилактики и лечения тяжелого заболевания, считают ученые.