Ученые расшифровали генетический код раковых образований

Ученым удалось расшифровать полностью генетический код самых распространенных форм раковых образований (кожи и легких). Специалисты надеются, что их открытие позволит полностью изменить подход к лечению раковых заболеваний.Исследователи утверждают, что расшифрованный генетический код не только позволит по анализу крови определять ранние стадии раковых образований, но также послужит основой для создания новых лекарств от рака. Британские ученые изучали геном рака молочной железы, японские – рака печени, индусы – рак ротовой полости, а американцы – раковые образования мозга, яичников и поджелудочной железы.Ученые международного консорциума, в состав которого вошли 10 стран, полагают, что им необходимо не менее пяти лет и серьезное финансирование, чтобы реализовать столь масштабную задачу по созданию новых лекарств от рака. Как только это им удастся, пациенты в скором времени смогут ощутить пользу от нового лечения. Ученые надеются спасти жизни сотен тысяч людей, страдающих от раковых заболеваний, сообщает издание.