Прием антидепрессантов увеличивает риск смерти и инсульта у женщин

Прием антидепрессантов повышает риск возникновения инсульта и преждевременной смерти у женщин, считают американские ученые.Медики изучали данные более 136 тыс. женщин в течение шести лет, около 5 тыс. из которых принимали антидепрессанты. Врачи сосредоточили свое внимание на показателях смертельных случаев от сердечных приступов, нефатального инфаркта и уровня смертности от всех причин вообще. Оказалось, что женщины, принимающие антидепрессанты, на 45% чаще испытывали инсульт и имели 32-процентный риск смерти от всех причин.Общий риск для женского здоровья от антидепрессантов относительно невелик и составляет 0,43% вероятности инсульта по сравнению с ежегодным 0,3-процентным риском инсульта у женщин, не потребляющих препараты от депрессии. Однако, даже такое небольшое повышение риска может иметь серьёзные последствия для больших групп пациенток, предупреждают американские медики.Было отмечено, что медикаменты под названием селективные ингибиторы серотонина в большей степени связаны с кровотечением в головном мозге. Пока учёные не знают точных причин найденной ассоциации и рекомендуют женщинам проконсультироваться с доктором перед приёмом тех или иных медикаментов от эмоциональных расстройств.