Что нужно делать, чтобы уберечься от рака кишечника

Согласно данным проспективного исследования опубликованного в The Journal of the American Medical Association удалось идентифицировать факторы риска способствующие возникновения рака кишечника и разработать меры профилактики.К числу факторов способствующих возникновению рака кишечника отнесены: курение и употребление алкоголя в количествах превышающих средние показатели. Для предотвращения рака рекомендовано бросить курить, снизить уровень употребления алкоголя и регулярно выполнять физические упражнения.Рацион рекомендуется обогать витамином D (в дозе большей 645 МЕ/в день), молочными продуктами и кальцием.Снижают риск онкологической патологии желудочно –кишечного тракта употребление растительных пищевых волокон в дозе более 4.2 гр в день(или специальных биодобавок содержащих клетчатку – например отечественный «Рекицен-РД»Реже болеют раком люди, которые ежедневно принимают нестероидные противовоспалительные препараты. В меньшей степени влияют ежедневный прием поливитаминов и уровень потребления жира содержащегося в так называемом «красном мясе». Уровень сывороточного холестерина, предшествующая холецистэктомия и индекс массы тела не влияли на частоту рака кишечника. Рак кишечника занимает второе место среди злокачественных опухолей убивающих североамериканцев.