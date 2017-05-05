Что нужно делать, чтобы уберечься от рака кишечника
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К числу факторов способствующих возникновению рака кишечника отнесены: курение и употребление алкоголя в количествах превышающих средние показатели. Для предотвращения рака рекомендовано бросить курить, снизить уровень употребления алкоголя и регулярно выполнять физические упражнения.
Рацион рекомендуется обогать витамином D (в дозе большей 645 МЕ/в день), молочными продуктами и кальцием.
Снижают риск онкологической патологии желудочно –кишечного тракта употребление растительных пищевых волокон в дозе более 4.2 гр в день(или специальных биодобавок содержащих клетчатку – например отечественный «Рекицен-РД»
Реже болеют раком люди, которые ежедневно принимают нестероидные противовоспалительные препараты. В меньшей степени влияют ежедневный прием поливитаминов и уровень потребления жира содержащегося в так называемом «красном мясе». Уровень сывороточного холестерина, предшествующая холецистэктомия и индекс массы тела не влияли на частоту рака кишечника. Рак кишечника занимает второе место среди злокачественных опухолей убивающих североамериканцев.
Listis
Gnezdo
СМИ2
LentaInform
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