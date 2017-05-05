Одиночество повышает риск возникновения рака молочных желез

Социальная изоляция может существенно повысить риск возникновения рака молочной железы, считают ученые из Великобритании и США. При этом они ссылаются на исследования, проведенные на крысах. Благотворительные организации, финансирующие борьбу с раком, отказываются признавать результаты этого исследования.По мнению исследователей, стресс, вызванный одиночеством, вызывает выброс в кровь гормона, который способствует росту раковой опухоли. Эксперименты на крысах показали, что самки крыс, которых держали отдельно от своих собратьев, оказались в три раза больше подвержены раку молочной железы. Кроме того, их опухоли были более крупными и чаще приводили к смертельному исходу.Только в Великобритании раком груди ежегодно заболевают 45 тысяч женщин. Группа ученых, которая провела это исследование, считает, что избавление от чувства одиночества может существенно уменьшить число пострадавших от этой болезни. Полученные ими результаты говорят о том, что у крыс, оказавшихся в одиночестве, повышался уровень гормона стресса кортикостерона, который, по-видимому, и вызывал рост опухоли.Тем не менее, благотворительные организации по борьбе с раком в Великобритании утверждают, что предварительные исследования, проведенные на людях, не говорят о прямой связи между стрессом и раком груди.