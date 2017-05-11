Исследователи рассказали, как повысить активность мозга

Исследователи из Массачусетского института сообщили, что им удалось найти способ значительно повысить активность мозга человека.В настоящий момент ученые обеспокоены вопросом старческого слабоумия. Все чаще люди страдают в пожилом возрасте от болезни Альцгеймера и ряда других подобных заболеваний. Ученые активно ищут способ борьбы с этими болезнями, которые иногда диагностируются у еще достаточно молодых людей.Так, ученые говорят, что ухудшение памяти может стать прогрессирующим заболеванием уже в 35 лет, поэтому важно следовать ряду правил, которые помогут мозгу оставаться в тонусе дольше.Исследователи для этого разработали специальную методику, повышающую активность мозга.Оказалось, что возможно повысить активность мозга можно с помощью физических упражнений. Все дело в кровообращении: регулярные занятия спортом нормализуют работу кровеносной системы, кровообращение улучшается, в мозг поступает достаточно кислорода вместе с кровью в итоге он дольше остается в активном состоянии.Как ни странно, на пользу также идет умеренный стресс. Так, катализаторами мозговой активности могут служить стрессовые ситуации, они запускают процессы, заставляющие клетки быстрее выполнять работу. Однако в этом вопросе важно также не перестараться. Речь идет об умеренном стрессе, который просто требует от людей повышенного внимания и повышенной мозговой активности.В целом, по словам ученых, важно следовать простым правилам — соблюдать режим сна, питания и регулярно заниматься спортом.