Атеросклероз: 10 рецептов для оздоровления и очищения сосудов

Атеросклероз - наиболее распространенное хроническое заболевание сердечнососудистой системы, обусловленное поражением стенок артерий вследствие отложения жировых веществ.При изменении состава липидов (жиров) из-за употребления ненатуральной пищи, загрязнения окружающей среды (воздуха, воды), из-за малоподвижного образа жизни начинается плохая циркуляция крови, которая влечет за собой недостаточное снабжение мышцы сердца (инфаркт миокарда) сужение сосудов головного мозга (инсульт), склероз почек и их недостаточность, развитие тяжелых форм диабета вследствие склероза сосудов поджелудочной железы, периферические эндартерииты, переходящие в гангрену конечностей, и другие заболевания, снижающие работоспособность мозга и организма в целом, приводящие человека к преждевременной смерти.Сосуды становятся более жесткими, ломкими, в местах повреждений образуются тромбы, которые сужают просвет сосудов и тем самым затрудняют циркуляцию крови и питание клеток.Иммунная система воспринимает эти образования как чужеродные, и чтобы избавиться от них, начинается реакция воспаления, что еще больше усиливает тромбообразование, вплоть до полного закрытия просвета.Известно, что люди с артериальной гипертонией стареют на 20 лет раньше.Атеросклероз – это постепенное поражение артерий, которое мы получаем с цивилизацией при малоподвижном образе жизни вместе с автомобилями, сигаретами, стрессами. Это заболевание развивается уже с детства, когда ребенка кормят неправильно, а его двигательный режим ограничен и жизнь полна страхов. Уже тогда в артериях появляются жировые прослойки, а в дальнейшем – жировые бляшки. При этом человек чувствует себя здоровым и выглядит розовощеким здоровяком.Нарушение кровообращения касается всех органов. Большое значение имеет нарушение кровообращения в очистительных органах – легких, коже, печени и особенно в почках.Нарушение кровообращения в почках приводит к тяжелой гипертонии. Если хоть одна из почечных артерий имеет малый диаметр, то нарушается все – энергетический, химический, информационный баланс. Наступает резкое старение артерий.При дальнейшем развитии болезни холестериновые бляшки могут перекрыть коронарные артерии, поставляющие кровь в сердечную мышцу. Возникает инфаркт миокарда (сердца). Если нарушается кровообращение в мозге, происходит мозговой инсульт.Факторы риска развития атеросклероза:1. Высокий уровень холестерина в крови, жиров и вареной пищи – в питании.2. Курение.3. Низкая двигательная активность.4. Избыточная масса тела.5. Стрессы.6. Плохая циркуляция крови.Для профилактики атеросклероза необходимо устранить все эти негативные факторы, отмечает автор известной системы оздоровления Майя Гогулан в книге «Лучшие рецепты Майи Гогулан. Здоровье и в 20 и в 70 лет!».Для профилактики и лечения атеросклероза необходимо:Постоянно следить за осанкой, спать на твердой, ровной постели, сидеть, стоять, ходить с прямой спиной, высоко поднятой головой, чтобы исправлялись подвывихи позвонков.Спать на твердой подушке, располагая ее под шейными позвонками. Это обеспечивает необходимое состояние носовой перегородки, что создает условия для идеальной информационной связи между мозгом и всеми клетками внутренних органов.Обеспечить максимальную подвижность диафрагмы – второго сердца в организме человека. Это усилит циркуляцию крови, работу двигательного и всего очистительного (экскреторного) аппарата организма и органов, расположенных в малом тазу.Соблюдать правила полноценного питания, следуя физиологическим законам.Систематически очищать организм посредством лечебного голодания, поста или монодиеты.Совершенствовать способности управления психоэмоциональным состоянием.Постоянно укреплять и восстанавливать капилляры упражнениями из Шести правил здоровья Ниши Кацудзо.Активизировать циркуляцию крови и всех жидкостей в организме.Обеспечивать мышечную активность.При атеросклерозе также можно применять фитотерапию и народные средства.Рецепт 1Употребляйте по 2–3 зубчика чеснока и 1 луковицу ежедневно. Чтобы отбить запах чеснока или лука, нужно вместе с этим пожевать петрушку или ломтик лимона.Рецепт 21 лимон и 1 головку очищенного чеснока провернуть через мясорубку или овощерезку, залить 600 г кипяченой охлажденной воды. Настоять 2–3 дня, процедить и пить каждое утро по 50 г за 15 минут до еды (можно перед обедом – 2-й раз).Этот настой очищает не только сосуды, но и кишечник, он богат фитонцидами. Он незаменим во время эпидемий гриппа. Приучите к нему детей, и ребенок не будет болеть простудными заболеваниями. Он богат витаминами группы В, провитаминами А и С, а также другими витаминами и микроэлементами.Рецепт 3Заварить 1 ст. л. листьев березы повислой 1 стаканом кипятка, настоять, процедить. Принимать по ? стакана 3 раза в день через 30 минут после еды.Рецепт 4Заварить 1 ч. л. листьев крапивы двудомной 1 стаканом кипятка, настоять, процедить. Принимать по ? стакана 4 раза в день за 30 минут до еды.Рецепт 52 ст. л. плодов шиповника заварить в термосе 1 стаканом кипятка, настоять 10–12 ч. Принимать по ? стакана 2–3 раза в день до еды.Рецепт 61 ст. л. сухих измельченных листьев подорожника заварить 1 стаканом кипятка, настоять 10 минут. Выпить в течение 1 часа небольшими глотками (суточная доза).Рецепт 7Ежедневно употреблять сок одного лимона. Он содержит большое количество витаминов С и группы В, рутина (витамина Р) и калия, которые делают эластичными кровеносные сосуды. Цедру можно стереть или перемолоть в порошок и пить как «живое варенье» с медом в течение дня с чаем из листьев шиповника, малины, черной смородины и суданской розы.Рецепт 8Утром за 1–1,5 ч до завтрака и через 2–3 ч после ужина съедать по одному яблоку.Рецепт 9Ежедневно пить стакан обезжиренного (снятого) кислого молока, можно с 1 ч. л. нерафинированного растительного масла – оливкового, подсолнечного, кукурузного, соевого.Рецепт 101 стакан лукового сока (лук натереть на терке и выжать сок через двойной слой марли) смешать со стаканом меда. Если мед засахарился, не подогревайте его выше 60 °C, иначе все его целебные свойства превратятся в яд. Подогревать мед нужно в теплой воде до 40 °C, на водяной бане. Хранить смесь закрытой в стеклянной или фарфоровой посуде, в темном прохладном месте.Принимать по 1 ст. л. 3 раза в день за 1 ч до еды или через 2–3 ч после приема пищи. Курс лечения – 2 месяца.При неполном выздоровлении курс лечения продлить еще на 2 месяца. Это средство эффективно и при церебросклерозе.