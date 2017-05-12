Рак простаты перестанет быть смертельным заболеванием с новой вакциной

http://www.meddaily.ru - Добавил mechone в категорию Онкология

Ученые представили уникальную вакцину против рака простаты. Это терапевтическая вакцина, избавляющая от заболевания за счет стимуляции иммунной системы. То есть организм в итоге сам убивает раковые клетки.

Исследования показали: вакцина останавливает распространение опухолей в 77% случаев. В 45% наблюдается усыхание опухоли. Эксперимент продолжался на протяжении девяти месяцев. И за это время 17 пациентов пребывали в стадии клинически стабильного заболевания. То есть рак не развивался.

В общей сложности к первой фазе испытания вакцины привлекли 22 мужчин с раком простаты. Им вводили вакцину, стимулирующую иммунитет и не вредящую здоровым тканям. Такой подход сокращает число побочных эффектов терапии. Несмотря на позитивные результаты первой фазы испытаний, ученые признаются: пройдет еще 10-15 лет, прежде чем вакцина выйдет на рынок и пройдет все проверки.
Listis
СМИ2
LentaInform
Gnezdo

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