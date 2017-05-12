Мозг человека на 70% состоит из воды и на 60% из жира

Человек является единственным существом на нашей планете, способным говорить, а также осознавать свою конечность, то есть неизбежную смерть. Всё это объясняется особенностями нашего мозга, и о 6 самых необычных рассказали нейрофизиологи из Италии.Мозг человека поглощает 20% суточного объема калорий. А это значит, что чем чаще мы используем мозг, тем больше он поглощает энергии и тем сильнее ощущение усталости. Вот почему люди на интеллектуальной работе могут уставать значительно сильнее, чем те, кто выполняет работу физическую, хотя это и кажется парадоксальным.Мозг человека на 75% состоит из воды. Этот факт доказывает необходимость тщательного увлажнения нашего организма. Однако внимательность, психомоторные навыки и короткая память также страдают, если в организме человека наблюдается обезвоженность хотя бы на 2%.Мозг состоит преимущественно из жира. 60% этого органа содержит жировую ткань. Но это совсем не дает повода поглощать исключительно сыр и сливочное масло. Однако в рацион необходимо почаще выключать полиненасыщенные жиры, жирные кислоты Омега-3 и другие тому подобные полезные продукты для здоровья мозга.Современный мозг не является таким же острым, каким он был у наших предков. Исследования показывают, что общий уровень интеллекта человека со времен XIX века к сегодняшнему дню снизился, несмотря на прогресс технологий.Прием алкоголя препятствует формированию воспоминаний в мозге. Просыпались ли вы когда-нибудь после пышной вечеринки, чтобы обнаружить, что вы почти совсем ничего не помните из событий прошлой ночи? Это связано с тем, что мозг не формирует воспоминаний в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому в следующий раз пейте более ответственно, если вы не хотите каких-то печальных последствий.У человека имеется второй мозг, который расположен внутри тонкого кишечника. Ученые обнаружили миллион нейронов в этой части тела, которые производят "счастливый" гормон серотонин. Вот почему от вкусной и сладкой пищи нам порой становится так хорошо на душе.