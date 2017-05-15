Собаки способны учуять раковую опухоль

Разговоры о способности собак носом чуять недуги своих хозяев ходили и раньше. Но строго контролируемый научный эксперимент, проведенный британскими учеными, показал, что собаки по запаху мочи действительно могут определять рак мочевого пузыря с точностью, в три раза превышающей случайное совпадение.Ученые из больницы Amersham в графстве Бэкингем в течение семи месяцев обучали шесть собак разных пород различать мочу больных раком мочевого пузыря и мочу здоровых людей и пациентов с другими заболеваниями.Затем был проведен контрольный тест: каждой собаке необходимо было выбрать из семи образцов мочи один, принадлежащий больному раком. Опыт был повторен с каждой собакой девять раз.Результаты оказались следующими: собаки правильно определили заболевание в 22 случаях из 54, то есть точность их диагноза составила 41 процент. Вероятность случайного угадывания составляет в этом эксперименте 14 процентов.Наибольшую точность (56 процентов правильных выборов) продемонстрировали спаниели, а наименьшую — дворняги.Ученых озадачил еще один результат эксперимента. Все собаки на протяжении эксперимента «ошибочно» диагностировали рак у пациента, обследованного врачами и признанного здоровым. По окончании эксперимента пациента обследовали еще раз: оказалось, что в первый раз врачи «проглядели» довольно крупную раковую опухоль в правой почке.