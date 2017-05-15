Роль антиоксидантов в профилактике возрастной катаракты

В рамках The Age-Related Eye Disease Study — многоцентрового двойного-скрытого клинического исследования, зарегистрированные участники были случайным образом разделены на группы, получавшие:1) антиоксиданты (витамин C 500 мг; витамин E 400 МЕ; бета-каротин 15 мг); 2) цинк 80 мг, как окись цинка и медь 2 мг, как окись меди; 3) антиоксиданты плюс цинк или 4) — плацебо.Исследование 3640 зарегистрированных участников 55?80 лет продолжалось 6,3 года. По сравнению с плацебо-группой отмечено статистически существенное сокращение частоты возрастной катаракты в группе получавшей антиоксиданты плюс цинк (относительный риск = 0,72) по сравнению с плацебо-группой.Относительный риск для принимавших цинк и только антиоксиданты был 0,75 и 0,80, соответственно. Отмечено статистически достоверное уменьшение потери остроты зрения у людей, получавших антиоксиданты плюс цинк (относительный риск = 0,73).