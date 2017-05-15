Мобильники провоцируют рак мозга

Регулярное использование мобильных телефонов представляет серьезную угрозу для здоровья, передает Zabolel.net. Согласно докладу Radiation Research Trust (Великобритания) и EMR Policy Institute (США), излучение от мобильных телефонов опасно развитием опухоли головного мозга, причем дети имеют более высокий риск заболевания, чем взрослые.Исследование действия сотовых телефонов на здоровье началось в 1999 году. По мнению ученых, медицинское сообщество недооценивает риск последствий для здоровья от использования средств спутниковой связи. Дети, подростки и молодежь являются наиболее уязвимыми для многих видов опухолей головного мозга, поскольку их организм находится в стадии развития и эти возрастные группы наиболее часто пользуются мобильным телефоном.Согласно выводам специалистов, излучение от мобильных телефонов повышает риск не только рака мозга, но и раковых образований в глазах, опухоли слюнной железы, рака яичка, неходжкинской лимфомы и лейкемии. Эксперты считают, что общественность должна быть в курсе о данных рисках.В настоящее время почти каждый второй человек на планете пользуется мобильным телефоном ежедневно, а многие носят устройство в карманах одежды близко к телу или кладут телефон около изголовья кровати. Обзор поддержан американскими учеными из Университета Питтсбурга, Колумбийского университета, Университета Олбани, а также российскими коллегами из национального Центра электромагнитной безопасности.Напомним, накануне впервые в России стартовала массовая акция День без мобильного. Ее участники — жители крупнейших городов страны на 9 часов отключали свои сотовые телефоны.