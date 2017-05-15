Вещество, применяемое для наркоза: основной разрушитель озонового слоя

Закись озота (N2O), широко применяемая для наркоза, является основным разрушителем озонового слоя Земли в XXI веке, утверждают ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США.Как известно, озоновый слой предохраняет земную поверхность от гибельного воздействия ультрафиолетового излучения Солнца. В 80-х годах прошлого века было установлено, что хлорфторуглероды (CFC), использовавшиеся тогда в промышленности, разрушают этот слой. В 1987 году был принят Монреальский протокол, в котором большинство стран мира ограничивало использование этих соединений. С тех пор слой постепенно восстанавливается (окончательно он должен вернуться в норму в 2050 году).Специалисты построили модель воздействия различных промышленных химических соединений на озоновый слой планеты. В результате им удалось установить, что сейчас главную опасность для слоя представляет именно веселящий газ, источником которого являются азотсодержащие удобрения. Рост концентрации этого газа составляет примерно 0,25 процента в год. Губительности веселящему газу добавляет тот факт, что период распада его в атмосфере составляет примерно около 100 лет.Ученые обнаружили также, что хлорфторуглероды мешают N2O разрушать озоновый слой. Последнее означает, что постепенное снижение концентрации этих соединений в атмосфере должно приводить к росту агрессивности веселящего газа. Расчеты ученых показывают, что N2O может стать почти на 50 процентов более губителен для озона, чем сейчас.Помимо опасности для озонового слоя, N2O является мощным парниковым газом. По своим парниковым характеристикам он почти в 300 раз мощнее углекислого газа. По мнению ученых, все эти факты указывают на необходимость международного регулирования выбросов веселящего газа в атмосферу.