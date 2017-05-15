Частой причиной мужского бесплодия является урогенитальная инфекция

В потомках Дона Жуана природа не нуждается - об этом свидетельствую последние данные медицинской науки.От бесплодия в наше время страдает все больше мужчин - причиной часто являются передающиеся половым путем инфекции вследствие “активной” половой жизни. Невозможность иметь детей человек расплачивается за свою распутную жизнь.Ученые из университета Гисена (Германия) проанализировали текущий уровень знаний о связи мужской фертильности с урогенитальными инфекциями, чтобы разработать рекомендации по диагностике и лечению. Такие инфекции часто являются причиной бесплодия, особенно из-за часто бессимптомного, хронического течения. Особенно редко обследуются возможные воспалительные процессы в яичках и их придатках. У 25% мужчин, проходивших биопсию яичка, речь идет именно о таком воспалении инфекционной природы без явных симптомов. При остром воспалении придатков яичка в 10% случаев в эякуляте вообще нет сперматозоидов, а в 30% их число сильно снижено. Воспаление придатков яичка в 60% случаев сопряжено с воспалением самого яичка. Это может привести к длительной остановке производства сперматозоидов.