Австралийские ученые смогли вырастить мозговую ткань на полупроводниковой пластине - Diver-Sant.ru

Сотрудники Австралийского национального университета (АНУ) разработали материал, позволяющий клеткам мозга расти и формировать предсказуемые схемы. Проект на шаг приближает ученых к нейропротезированию. Команда использовала полупроводниковую пластину, испещренную нанопроводами, выступавшими в качестве каркаса для роста мозговых клеток. Система создает платформу для изучения того, как они соединяются между собой.«Проект проливает свет на развитие нейропротезирования или создание искусственных частей мозга для устранения последствий травм, инсультов или нейродегенеративных болезней», — сказал доктор Вини Гаутам.По словам авторов, исследование впервые показало, что нейронные цепи, выращенные на нанопроводном каркасе, функционируют и хорошо связаны между собой. Лидер группы, доктор Винсент Дария из Школы медицинских исследований Джона Кертина, надеется, что «мозг на чипе» поможет понять, как нейроны создают контуры для передачи информации.«В отличие от других протезов, нервным клеткам требуется синаптическая связь. Она – основа обработки информации в мозгу, — объяснил специалист. – Используя определенную геометрию нанопроводов, мы показали, что можем добиться хорошей взаимосвязи нейронов и предсказуемости цепей».Опыты показали, что клетки работают синхронно. Нанопровода для исследования были разработаны группой профессора АНУ Ченнупати Джагадиша. В феврале команда показала, что может использовать магнитное поле для стимуляции нематических жидких кристаллов и управления содержащими информацию световыми лучами. Технология имеет потенциал в сфере коммуникаций.