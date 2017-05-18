Ученые создадут неограниченные запасы донорской крови из стволовых клеток

В ближайшем будущем доноры крови могут больше не понадобиться. Учёные доказали, что теоретически уже возможно создавать полноценную донорскую кровь из стволовых клеток. Продолжающийся более 20 лет научный проект экспертов Детского госпиталя в Бостоне может стать основой для разработки методики создания неограниченного количества донорской крови и иммунных клеток для трансплантаций. Этот запас будет создан за счёт программирования собственных клеток кожи пациентов. Каким образом можно развивать персонализированные методы лечения расстройств крови, проверки эффективности лекарств и как добиться снижения постоянного дефицита донорской крови во многих странах мира.Для многих больных, проходящих лечение рака, болезней кровеносной системы, получивших травмы в результате дорожно-транспортных происшествий или проходящих через хирургические операции, наконец, для молодых мам, потерявших кровь при деторождении, переливания крови являются абсолютно необходимой частью оказания медицинской помощи. Во многих больницах имеются банки донорской крови, и хотя пациенты получают необходимый ее объем, ученые постоянно говорят о том, что донорской крови не хватает, и в будущем этот дефицит может стать угрожающим. Во многих странах мира количество доноров постоянно сокращается, это отмечается и в России.Первые эмбриональные стволовые клетки были выделены еще в 1998 году, и с тех самых пор ученые стали пытаться использовать их для производства полноценных кроветворных стволовых клеток. Эти 20 лет протекали плодотворно, но существенных успехов достигнуто не было. Однако теперь команда из Бостона начала эксперименты с эмбриональными стволовыми клетками, которые подвергались химическому коктейлю, вызывающему трансформацию ткани, позднее производящей полноценные стволовые клетки крови. После того, как эти ткани были трансплантированы мышам, новые клетки крови начали производиться в их организме. Результаты этого исследования называют кульминацией 20-летних работ по замене донорской крови новым материалом.