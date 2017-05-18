7 способов вылечить простуду за один день

Если в антивесеннюю погоду, несмотря на все попытки его укрепления, ваш иммунитет все же «сломался», и вы чувствуете, что нос уже заложило, а горло вот-вот заболит? наши советы помогут вам быстро справиться с коварно подступающей простудой.1. Встаньте с кроватиМнение о том, что простуженному лучше всего лежать, не соответствует действительности. На самом деле при длительном лежании снижается вентиляция легких и бронхов, в них могут начаться застойные явления. А учитывая то, что инфекция имеет свойство «спускаться» сверху вниз по дыхательным путям, риск получить бронхит или воспаление легких выше у тех, кто пытается вылечить простуду не вылезая из постели.2. Вентилируйте легкиеДля того, чтобы оградить себя от осложнений в виде бронхита или пневмонии, нужно как можно активнее вентилировать легкие. Для взрослого человека прекрасным средством для подобных упражнений является надувание воздушных шариков. А с ребенком можно поиграть в «воздушный футбол». Сомните бумагу в шарик и гоняйте ее по большому столу при помощи струи воздуха, выдуваемого изо рта. Такое забавное занятие не только развивает легкие и помогает вылечить простуду, но и поднимает настроение.3. Воспользуйтесь бабушкиным средствомЧто касается традиционного блюда, любимого всеми, кто стремится вылечить грипп — куриного бульона, то его эффективность была доказана научно. Ученые из Мюнхенского университета протестировали 13 куриных супов, сваренных по разным рецептам. Было обнаружено, что почти все они имеют четко выраженные противовоспалительные свойства, успокаивают боль в горле и облегчают дыхание при заложенности носа.4. Дышите над паромВодяной пар и горячая ванна? прекрасные способы лечения простуды в домашних условиях. Дело в том, что вирус чувствителен к высоким температурам, поэтому таким образом его можно "убить” через назальные полости. Некоторые включают горячую воду в ванной и дышат теплым паром. Кто-то вдыхает пар воды, налитой в какую-нибудь емкость. Кто-то варит картошку? и дышит паром над кастрюлей.5. Используйте увлажнители воздухаЭти устройства отлично справляются со своей задачей. Они помогают сохранять пазухи носа влажными и избежать заложенность носа. При использовании увлажнителей регулярно чистите их, чтобы избежать попадания вредных бактерий в воздух.6. Промывайте рот соленой водойНужно промывать ротовую полость соленой водой? это один из способов лечения воспаленного горла. Растворите половину чайной ложки соли в стакане теплой воды и прополощите рот 5-6 раз.7. Ешьте витамин CФрукты и овощи, богатые витамином C, усиливают защитные свойства организма, улучшая работу белых кровяных клеток, главная роль которых? атака вирусов.Вот продукты, что помогут быстрее справиться с простудой:чеснокмедперечная мятаапельсины, лимон, грейпфрут, петрушка, сельдерей, цветная капустапродукты, содержащие цинк