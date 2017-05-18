Самую распространенную женскую проблему впервые связали с развитием рака

Одна из самых распространённых гинекологических проблем впервые оказалась связанной с раком. Ученые обнаружили связь между эндометриозом и опасной для жизни опухолью.С эндометриозом сталкивается каждая десятая женщина, включая таких звёзд, как Сюзанн Сарандон, Вупи Голдберг и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Это неизлечимое состояние, при котором ткань вырастает за пределы матки, вызывая сильную боль в области таза, тошноту, расстройства кишечника и мочевого пузыря. В некоторых случаях эндометриоз приводит к бесплодию, однако до последнего времени не существовало доказательств того, что это расстройство может вызывать злокачественные новообразования, и вот теперь они получены. Ученым удалось обнаружить связанные с раком гены в доброкачественных образцах тканей эндометриоза.Эксперты из университетов Джонса Хопкинса в США и Британской Колумбии в Канаде полагают, что определение данных мутаций поможет врачам принять решение о плане лечения пациентов с агрессивным эндометриозом. Данное открытие, по мнению ученых, является первым шагом на пути разработки основанной на генетике системы классификации эндометриоза, которая позволит врачам определить, какие формы расстройства требуют более срочного и интенсивного лечения, а какие не требуют. В гинекологии это знаменует собой рубеж, ведь ученые все еще пытаются разобраться, что именно вызывает эндометриоз.Данная болезнь начинает развиваться в тот момент, когда вроде бы нормальные клетки оболочки матки присоединяют себя к другим областям зоны таза, что вызывает рубцевание, боль и воспаления.Подобно оболочке матки ткань эндометрия, подпитываемая эстрогенами, отекает и начинает кровоточить каждый месяц. Однако этой крови некуда деваться, поэтому она и вызывает воспаления, что приводит к рубцеваниям, которые со временем прогрессируют и ухудшаются. С каждым месяцем ткань эндометрия раздражается за счёт всё больших кровотечений и отеков.