Как очистить сосуды с помощью недорогого и эффективного средства!
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Растереть до состояния кашицы 350 граммов очищенных долек чеснока. Затем сложить в стеклянную банку, накрыть крышкой и завернуть в темную ткань. В таком виде чеснок будет отстаиваться.
Потом вам понадобится отделить из общей массы, не процеживая, 200 граммов образовавшегося сока с небольшим количеством мякоти (он окажется в нижней части банки, более густая масса поднимется наверх).
Эти 200 граммов жидкости влить в пол-литровую банку и добавить туда 200 миллилитров чистого медицинского спирта. Никакие заменители категорически недопустимы! Банку плотно закрыть и накрыть сверху другим сосудом. После этого поставьте сосуд в прохладное место, только не в холодильник: сок не должен замерзнуть.
Подождите 10 дней, затем отожмите массу через плотную льняную ткань, и отжатую жидкость поставьте под колпак еще на 2–3 дня. После этого средство готово к употреблению.
Принимать настойку рекомендуется по 10 капель 2–3 раза в день за 30 минут до еды.
Listis
Gnezdo
LentaInform
СМИ2
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