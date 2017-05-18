Как очистить сосуды с помощью недорогого и эффективного средства!

Чеснок – это природный кладезь полезных веществ. Об этом практически всем известно. Однако в силу его специфического запаха, употребляют чеснок регулярно совсем не многие. А зря. Лучшего средства для очищения сосудов, чем чесночный сок, просто не существует. И если вы добавите в сове меню употребление специально приготовленной чесночной настойки, ваши сосуды будут очищаться намного быстрее. В чесночном соке содержатся алюминий, селен, германий. От этих микроэлементов зависит целостность слизистых оболочек, в том числе внутренней оболочки сосудов. Поэтому, не теряя времени, готовим настойку на соке чеснока.Растереть до состояния кашицы 350 граммов очищенных долек чеснока. Затем сложить в стеклянную банку, накрыть крышкой и завернуть в темную ткань. В таком виде чеснок будет отстаиваться.Потом вам понадобится отделить из общей массы, не процеживая, 200 граммов образовавшегося сока с небольшим количеством мякоти (он окажется в нижней части банки, более густая масса поднимется наверх).Эти 200 граммов жидкости влить в пол-литровую банку и добавить туда 200 миллилитров чистого медицинского спирта. Никакие заменители категорически недопустимы! Банку плотно закрыть и накрыть сверху другим сосудом. После этого поставьте сосуд в прохладное место, только не в холодильник: сок не должен замерзнуть.Подождите 10 дней, затем отожмите массу через плотную льняную ткань, и отжатую жидкость поставьте под колпак еще на 2–3 дня. После этого средство готово к употреблению.Принимать настойку рекомендуется по 10 капель 2–3 раза в день за 30 минут до еды.