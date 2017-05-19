Люди, прошедшие успешное лечение от рака, не ведут здоровый образ жизни
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Ученые обследовали 753 пациентов, у большей части из которых были диагностированы опухоли молочной железы, простаты и желудка. По мнению врачей, необходимы дополнительные усилия для поощрения здоровых диетических и поведенческих привычек среди онкобольных, особенно среди пациентов старше 65 лет. Исследователи отмечают, что более половины из 11 млн. человек в Соединенных Штатах, переживших рак, старше 60 лет.
Специалисты изучили рацион питания, уровень физической активности, качество жизни, вес, физические функции и психическое состояние участников. Как правило, большинство онкобольных занимались физическими упражнениями умеренной интенсивности всего 10 минут в неделю, что не соответствует установленным рекомендациям - 150 минут еженедельных физических упражнений. Кроме того, лишь 7% пациентов придерживались принципов правильного сбалансированного питания.
Онкологи подчеркивают важность нормальной диеты, физической активности и отказа от вредных привычек для эффективной реабилитации больных с ранее диагностированными раковыми образованиями. Врачи напоминают, что правильный образ жизни помогает избежать новых проблем со здоровьем, быстрее поправиться и улучшить качество жизни.
Gnezdo
Listis
СМИ2
LentaInform
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