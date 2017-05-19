Революционный тест определяет за несколько минут состояние мозга

Отечественные разработчики - компания DRD из Республики Бурятия и девять других резидентов фонда "Сколково"- представили на выставке инноваций TechCrunch в Нью-Йорке готовые экспресс-тесты. Они показывают риск ишемического инсульта и диагностируют повреждения головного мозга. Тест-набор размером меньше ладони. И эта "малютка" за несколько минут определяет в крови, взятой из пальца, биомаркеры повреждения мозга.Подобные тесты жизненно необходимы в полевых условиях, приемных больниц, травмпунктах и бригадам "скорой". Также они пригодятся спортивным школам. Известно: прототип разрабатывали в течение нескольких лет. Ведущим разработчиком выступила профессор Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова и медицинского центра Декалб в Атланте Светлана Дамбинова.Ученые надеются начать клинические испытания в России к концу следующего года. Но параллельно специалисты собираются выйти на американский рынок. Правда, для получения всех разрешений и проведения там клинических испытаний требуется минимум 10 миллионов долларов.