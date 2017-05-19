Революционный тест определяет за несколько минут состояние мозга
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Подобные тесты жизненно необходимы в полевых условиях, приемных больниц, травмпунктах и бригадам "скорой". Также они пригодятся спортивным школам. Известно: прототип разрабатывали в течение нескольких лет. Ведущим разработчиком выступила профессор Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова и медицинского центра Декалб в Атланте Светлана Дамбинова.
Ученые надеются начать клинические испытания в России к концу следующего года. Но параллельно специалисты собираются выйти на американский рынок. Правда, для получения всех разрешений и проведения там клинических испытаний требуется минимум 10 миллионов долларов.
Listis
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