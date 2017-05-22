Ученые нашли эффективный метод лечения рака простаты на тяжелой стадии заболевания

Ученые исследуют неожиданный успех в области экспериментального лечения рака простаты.В клинических испытаниях приняли участие трое мужчин на тяжелой стадии заболевания, которым давали иммунный препарат ipilimumab. В результате оказалось, что после приема этого препарата у пациентов резко сокращалась опухоль, что давало хирургам возможность провести операцию.Группа ученых из университета Майо в США сочла эти результаты потрясающими. Специалисты решили провести исследование, в котором задействовали 108 добровольцев. Участникам эксперимента давали более высокие дозы препарата, чем предыдущим пациентам.По мнению экспертов, в настоящее время существует мало видов эффективного лечения рака простаты. В свою очередь, мужчинам на тяжелой стадии заболевания, при которой опухоль выходит за пределы простаты, чаще всего уже нельзя делать операцию.Ученые пришли к выводу, что в небольшом исследовании и более крупном результаты одинаковые, и это дает возможность говорить об эффективности такого лечения в борьбе с раком простаты. Исследователи надеются на создание более эффективного и безопасного метода лечения этого тяжелого заболевания, которое уносит жизни многих мужчин во всем мире.