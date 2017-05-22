Вирус Зика поможет вылечить рак мозга

Сотрудники организации Cancer Research UK проверят, можно ли использовать вирус Зика для выявления и уничтожения клеток глиобластомы - самой распространенной и агрессивной опухоли головного мозга. Специалисты планируют провести исследование на мышах и клетках опухоли.Как известно, вирус Зика особенно опасен для беременных женщин. Он провоцирует тяжелое осложнение - микроцефалию плода. Вирус атакует стволовые клетки в развивающемся головном мозге. Для взрослого мозга вирус не представляет угрозы. У взрослых людей вирус Зика может вызвать только умеренные гриппоподобные симптомы.Судя по всему, вирус умеет преодолевать гематоэнцефалический барьер. Ученые полагают, что он способен атаковать раковые клетки, не причиняя вреда здоровым тканям. Сначала исследователи хотят выяснить, как вирус делает своей мишенью стволовые клетки. Возможно, после этого удастся настроить вирус против раковых клеток.