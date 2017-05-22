Ученые: кошки способны вызывать рак простаты у мужчин
http://riaami.ru - Добавил wapster в категорию Онкология
По словам специалистов, особую опасность представляют кошачьи лотки, в которых могут находиться паразиты под названием Toxoplasma gondii. Как объясняют эксперты, этот паразит, живущий в фекалиях домашних животных, провоцирует воспалительные процессы и образование кист в предстательной железе. А далее хроническое воспаление уже может вести к раковым опухолям.
Проведенное исследование показало, что кошки могут вызвать смертельное заболевание у 30% населения Великобритании.
Listis
СМИ2
Gnezdo
LentaInform
Добавить комментарий