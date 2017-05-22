Ученые: кошки способны вызывать рак простаты у мужчин

По словам специалистов, особую опасность представляют кошачьи лотки. Британские ученые в ходе исследования пришли к выводу, что кошки могут вызывать у мужчин рак предстательной железы.По словам специалистов, особую опасность представляют кошачьи лотки, в которых могут находиться паразиты под названием Toxoplasma gondii. Как объясняют эксперты, этот паразит, живущий в фекалиях домашних животных, провоцирует воспалительные процессы и образование кист в предстательной железе. А далее хроническое воспаление уже может вести к раковым опухолям.Проведенное исследование показало, что кошки могут вызвать смертельное заболевание у 30% населения Великобритании.