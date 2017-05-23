Облегченные сигареты также негативно влияют на сердце, как и обычные

Многие предпочитают облегченные сигареты, полагая, что они более безопасны для здоровья. Однако такое убеждение полностью ошибочно, заявили турецкие ученые.Специалисты предупреждают, что облегченные сигареты ничем не безопаснее обыкновенных. Вдобавок к никотину и моноксиду углерода, в сигаретном дыме существуют тысячи вредных веществ, и клеточная оболочка кровеносных сосудов сердца является основной целью их вредоносного воздействия, рассказал доктор Ozgur Ciftci из университета Баскента в Конье.В ходе эксперимента специалисты сравнили воздействие легких и обычных сигарет на коронарные микрососуды, используя параметр, называемый «резервом коронарного кровотока», который указывает на способность увеличивать приток крови к сердечной мышце в ответ на физические нагрузки. Исследователи замеряли резерв коронарного кровотока у 20 здоровых некурящих волонтеров до и после того, как они выкуривали две обычные сигареты, а также после выкуривания двух облегченных сигарет. Эксперименты проводились с интервалом в 15 дней.В результате оказалось, что оба вида сигарет одинаково действовали на коронарный кровоток. Ученые отмечают, что заядлые курильщики зачастую «трансформируют даже сигареты с низким содержанием смол в сигареты с высоким содержанием смол», делая более глубокие затяжки или прикрывая дырочки на фильтре, которые уменьшают объем вдыхаемого дыма. Однако участники эксперимента были некурящими, а во время исследования выкуривали легкие и обычные сигареты одинаково.По мнению экспертов, облегченные сигареты имеют такой же негативный эффект на функцию коронарных микрососудов и резерв коронарного кровотока, как и обычные сигареты.