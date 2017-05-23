Бессонница и усталость: частые спутники рака

Согласно результатам недавнего исследования, более половины больных раком испытывают бессонницу во время лечения, а у некоторых нарушения сна могут сохраняться ещё несколько месяцев после того, как лечение окончено.Канадские учёные под руководством Josee Savard из Онкологического центра при Университете Лаваля в Квебеке (Канада) опросили почти 1000 больных раком, которым выполнялось оперативное вмешательство, на предмет того, сталкивались ли они с трудностями при засыпании и нарушениями сна. Затем они в течение нескольких месяцев наблюдали этих больных, чтобы выяснить, как долго будут сохраняться проблемы со сном.Участникам исследования было от 23 до 79 лет. У большинства из них была ранняя стадия рака, в том числе рака молочной и предстательной железы.На момент первого опроса (во время лечения) бессонницу отмечали 59% больных, причём у половины она была достаточно выраженная и стойкая, т.е. по крайней мере три ночи в неделю им требовалось больше получаса, чтобы заснуть. Это втрое больше, чем уровень бессонницы среди населения в целом.Полтора года спустя бессонница сохранялась у 36% участников. При этом у каждого седьмого симптомы бессонницы впервые появились через несколько месяцев после лечения от рака.В другом исследовании, результаты которого опубликованы в "Журнале клинической онкологии" (Journal of Clinical Oncology), Julienne Bower с коллегами из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе установили, что около двух третей больных, недавно получавших лечение от рака молочной железы, страдают от усталости и плохого качества сна."Эти данные говорят о том, что нарушения сна, включая бессонницу, могут представлять серьёзную проблему для таких больных", - отмечает Carol Enderlin, которая изучает проблемы сна у больных раком молочной железы в Медицинском университете Арканзаса в Литтл-Роке и не участвовала в описанных исследованиях. "Многие из них относятся к этому философски, - добавляет она. - Но важно понимать, что хороший сон необходим, и сообщать врачу о проблемах со сном, не дожидаясь, пока они станут серьёзными".На проблему сна у онкологических больных учёные и врачи стали обращать внимание лишь в последние годы, когда заметно выросла выживаемость при раке. Помочь, по мнению Bower, отчасти может сохранение активности и позитивного взгляда на мир, несмотря на тяжёлое заболевание.