За желание продолжения рода и сентиментальность отвечают одни и те же участки мозга

Та же область мозга, которая отвечает за сексуальный аппетит и желание поесть, определяет, насколько человек сентиментальный и теплый в общении, считают исследователи.Специалисты обнаружили, что концентрация тканей мозга в определенных участках может способствовать тому, что одни люди более эмоциональны при некоторых обстоятельствах, чем другие. Исследование было опубликовано в European Journal of Neuroscience.Для ученых стало неожиданным, что область мозга, которая отвечает за биологические потребности в пище и продолжении рода, также может влиять на сентиментальность человека. Исследователи изучили анкетные данные 41 мужчины, чтобы понять соотношение между структурой мозга и качествами индивидуальности.Добровольцев опросили о том, как они общаются с людьми, получают ли от этого удовольствие, играет ли роль, насколько собеседник бывает симпатичен и обаятелен, и насколько часто участники эксперимента слышат позитивные отзывы в свой адрес после общения. Затем провели сканирование мозга.Оказалось, что у более общительных и сентиментальных людей была повышенная концентрация нейронов в глазнично-лобном участке головного мозга и в центральных областях мозга, сообщили исследователи.По мнению экспертов, общительность и сентиментальность — очень важные черты нашей индивидуальности. Чем лучше ученые смогут понимать их биологическое происхождение, тем легче будет справиться с проблемами, которые связаны с психическим состоянием. Возможно, это поможет в лечении пациентов с такими заболеваниями, как аутизм и шизофрения, надеются исследователи.