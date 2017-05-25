Ежедневный прием аспирина имеет ряд побочных эффектов

Аспирин не должен использоваться для профилактики сердечных приступов и инсультов, несмотря на то, что есть официальные рекомендации медиков, считают британские эксперты.Ученые провели исследование, в котором приняли участие 100 тыс. человек. Специалисты преследовали цель найти соотношение вреда и пользы от приема аспирина в профилактических целях. Оказалось, что вред от приема препарата превышал его полезное воздействие. Полезный эффект от ежедневного приема аспирина был найден только у тех людей, которые уже перенесли сердечный приступ или инсульт.Эксперты США и Великобритании рекомендуют принимать ежедневно аспирин людям, у которых не было сердечных приступов и инсультов, но они находятся в группе риска из-за повышенного кровяного давления и уровня холестерина. Однако новое исследование показало, что влияние аспирина на людей, у которых не было ранее сердечных приступов и инсультов, не достаточно было изучено.Результаты нового масштабного исследования показали, что ежедневное использование аспирина в качестве профилактики сердечных приступов и инсультов имеет ряд побочных эффектов, которые превышают пользу от принятия препарата для здоровых людей. Однако все решения по поводу отказа или приема препарата необходимо согласовывать с лечащим врачом, подчеркнули специалисты.